شكرا لقرائتكم خبر عن دراما رمضان.. جيهان الشماشرجى تشارك فى ألف ليلة وليلة وضيفة مع الحشاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة جيهان الشماشرجى فى مسلسلين جديدين، خلال شهر رمضان المقبل 2024، الأول هو "ألف ليلة وليلة" بطولة ياسر جلال، والمكون من 15 حلقة إذ تقدم أحد الأدوار الرئيسية فى العمل، والثانى هو "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز والذى تظهر كضيفة شرف خلال أحداثه.

مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد بدير، هنادى مهنى، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، وليد فواز، محمود البزاوى، مجدى بدر وعدد آخر من الفنانين والعمل تأليف أنور عبد المغيب وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

وعلى مستوى السينما تصور جيهان الشماشرجى فيلمين جديدين الأول "الهوى سلطان" بطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، من تأليف وإخراج هبة يسري، والثانى "فرقة الموت" مع أحمد عز آسر ياسين، منة شلبى، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، ومن تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب،.

ويعرض لجيهان الشماشرجى حالياً فيلمين الأول "رحلة 404" مع النجمة منى زكى وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، والثانى "أنف وثلاث عيون" مع ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل وإخراج أمير رمسيس.