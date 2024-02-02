باتريك خليل يثني على مجموعة "دانية الجندلي" وارتداء تمار آڤاكيان وحبيبة طرّاب منها-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - قدّم ناقد الموضة وأزياء كبريات بيوت الأزياء العالمية باتريك خليل تقييمه لمجموعة الأزياء التي عُرضت في مهرجان الموضة السنوي في عاصمة الموضة والأزياء باريس، وذلك خلال حلوله ضيفاً على برنامج "شرفتونا" الذي تبثه قناة "الفا اليوم".

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وتوقف خليل مطولاً عند مجموعة "دانية الجندلي كولّكشن" الذي ارتدت منها المذيعة تمار آڤاكيان التي حاورته إلى جانب زميلتها حبيبة طرّاب، وأبدى ناقد الموضة رأيه مستعرضاً باقي مجموعات دانية الجندلي، من الصيفية الى الربيعية، التي أثنوا عليها بكثير من الإعجاب، مؤكداً أنه سيرشح المجموعة النسائية الصيفية والشتوية لـ المصممة الجندلي لجميع السيدات اللاتي يتعامل معهن، وسيكون سعيداً بهذه المجموعة المميزة.

والمعروف أن مجموعة عباءات نسائية ستكون جاهزة خلال الأيام القليلة القادمة لتطلقها قبل شهر رمضان القادم، وقد وجّه باتريك دعوة لدانيه لتقدّم مجموعة من الملابس الرجالية، واعداً بأنه سيكون أول من يرتدي منها.

وقد تألقت تمارا بفستان من الجلد أسود، ذو وردة حمراء من الساتان عند الخصر، أثار إعجاب الخبير الفنان باتريك خليل، كما أثنى على "أڤارول" زيتي ارتدته حبيبة طرّاب وبدا عليها جميلاً جداً، عاكساً لونه المميز على لون عينيها ، حسب تعبيره.



