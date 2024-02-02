أحمد أمين يشيد بالفنان طه دسوقي في "حالة خاصة": "مصر هتفضل مليانة مواهب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشاد الفنان أحمد أمين بدور الفنان الشاب طه دسوقي في أحداث مسلسل "حالة خاصة" الذي عرض مؤخرًا على منصة "واتش ايت" وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة بأولى بطولاته المطلقة في الدراما التلفزيونية.

ونشر "أمين" صورة برفقة "طه" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وأشاد به قائلا: "اهي دي يا سيدي المناظر اللي بنشوفها لما نبطل نحبط المواهب ونخاف ندي مساحة لحد معملش حاجة قبل كده، بنشوف مناظر تشرف وتفرح زي طه دسوقي في أول بطولة وعبد العزيز النجار كمخرج في أول مرة إخراج لعمل درامي، وده الحقيقة الدور اللي لازم دايمًا نعمله اننا نصدق في مواهب جديدة تستحق ونسيب لها المساحة والفرصة".

واستكمل: "ساعتها هيفرحونا ويتحولوا لمكاسب ونجوم تنور وتأثر، وهي مصر كدا هتفضل دايمًا ولادة ومليانة مواهب وأجيال جديدة تستاهل أحلى تحية وسلام، مش هقول لك مبروك يا حبايبي ليكم أنا هقول مبروك للمجال انضمامكم له كفنانين كبار".

وتعاون الفنان أحمد أمين مؤخرًا مع الفنان الصاعد طه دسوقي بمسلسل "الصفارة" الذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2023 وحقق نجاحًا فاق التوقعات أدي إلى الإعلان عن إنتاج جزء ثاني من المسلسل ومن المقرر أن يتم عرضه بموسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن اخر مشاركات الفنان أحمد أمين كان ظهوره كضيف شرف بأحداث فيلم الكوميديا "البطة الصفرا" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية وعرض خلال العام الماضي.