حلمي عبد الباقي يساند مصطفى كامل بعد قرار الاستقالة: "يا نقيب الغلابة بنحبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ساند الفنان حلمي عبد الباقي وكيل مجلس نقابة المهن الموسيقية، نقيب الموسيقيين مصطفى كامل خلال زيارته لمنزله مع أعضاء مجلس النقابة في محاولة لإقناعه للعدول عن قرار الاستقالة الذي أعلن عنه خلال الأيام القليلة الماضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان حلمي عبد الباقي وهو يطلب من النقيب مصطفى كامل بالتراجع عن قرار الإستقالة وعلق قائلا: "يا أستاذ مصطفى يا نقيب الغلابة احنا بنحبك".

وأعرب "كامل" عن استيائه مما يتعرض له من سب وقذف على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق قائلا: "احنا شغالين من غير أجر، وبنخدم شريحة كبيرة من المجتمع، والنقابة لا تقل أهمية عن أي جهة سيادية، والحمد لله أنا ماليش في الحرام وعمري ما أعرف سكته أنا بس عايز أشوف شغلي".

وكشف مصدر من اتحاد النقابات الفنية في تصريح خاص لـ "الخليج 365" ردًا على سؤال هل تقدم الفنان مصطفى كامل بالاستقالة عن منصب نقيب المهن الموسيقية، إلى الاتحاد باعتباره الجهة المسؤولة عن قبولها؟ وأجاب المصدر قائلا: " المفترض أولا أن يقدم النقيب، الاستقالة رسميا، إلى مجلس النقابة التابع لها، أو إلى رئيس الاتحاد مباشرة، وحتى الآن لم يحدث ذلك بشكل رسمي، سواء من المجلس، أو النقيب نفسه".

وأعلن مجلس نقابة المهن الموسيقية بالإجماع رفض قبول الاستقالة، وبعد الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي، وجه الأعضاء رسالة إلى الفنان مصطفى كامل، قالوا فيها: "كلنا كأعضاء مجلس إدارة النقابة ممتنعين عن الموافقة على قرار استقالتك من المجلس، ولا نستطيع الاستغناء عنك لحظة، وجميع العاملين والموظفين في النقابة في ظهرك وتحت رايتك، وإيد واحدة وتنفيذ كل شيء بحرفية".

يذكر أن مصطفى كامل شارك مؤخرًا بحفل "كاسيت 90" في "موسم الرياض" وسط نخبة من نجوم الغناء بفترة التسعينات.