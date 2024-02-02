حماقي يستمتع بوقته على شواطئ جدة -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفلًا غنائيًا مساء اليوم الجمعة في جدة برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة "بنش مارك" مقطع فيديو من وصول حماقي إلى جدة واستقباله من قبل المنظمين، وحرص على التجول بمكان الحفل ومتابعة الاستعدادات والتحضيرات النهائية، كما ظهر بأحد الفيديوهات وهو يستمتع بوقته على شاطئ شيدز في جدة، ويشاركه الحفل دي جي لوش.

وظهر "حماقي" أمس الخميس وهو يتابع من المقصورة الرئيسية مباراة نادي النصر السعودي ونادي إنتر ميامي الأمريكي ضمن فعاليات "كأس موسم الرياض" بحضور المستشار تركي آل الشيخ وعدد من نجوم الفن منهم الفنان عمرو يوسف والفنان أحمد حلمي.

يذكر أن آخر حفلات محمد حماقي كانت الختامي لكأس السوبر المصري الذي أقيم نهاية شهر ديسمبر الماضي في أبو ظبي.