بحضور مصطفى كامل وحمادة هلال.. دينا تكشف فيديو من كواليس زفاف ابنة عصام كاريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الراقصة دينا عن مقطع فيديو من كواليس إحيائها حفل زفاف ابنة الفنان عصام كاريكا وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء الذين حرصوا على التواجد ومجاملة "كاريكا".

ونشرت "دينا" فيديو من كواليس حفل الزفاف عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلاله بجانب عدد من النجوم منهم الفنانة بوسي، الفنان مصطفى كامل، الفنان حمادة هلال وعلقت قائلة: "فرح ابنة النجم عصام كاريكا مليون مبروك".

احتفل الفنان عصام كاريكا الأربعاء الماضي بزفاف ابنته "مي" على شاب من خارج الوسط الفني وذلك بأحد الفنادق الكبرى بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، وشهد حفل الزفاف العديد من الألعاب النارية بواسطة المصمم أحمد عصام الذي حرص على الحضور ومجاملة "كاريكا" في حفل زفاف انبته، كما ظهر "كاريكا" وهو يقوم بتوصيل ابنته لعريسها وسط تأثر "كاريكا".



يذكر أن دينا تعيش انتعاشة فنية هذا العام حيث طرح لها مؤخرًا فيلمين هما فيلم "الملكة" بطولة الفنانة هالة صدقي، وفيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي.