تامر حسني يصدم جمهوره بسبب "وفاء" نجمة برنامج "The Voice Kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجه الفنان تامر حسني التحية للفنانة الشابة وفاء وذلك بعدما طرحت أولى كليباتها الغنائية بعنوان "وأنا لوحدي" وتعاونها مع شركة "Free Music" مع المنتج نصر محروس الساعات القليلة الماضية.

وصدم "تامر" جمهوره ومتابعيه بعد أن فاجأهم بأن "وفاء" كانت إحدى المتسابقات ببرنامج المسابقات " The Voice Kids" خلال مشاركته كعضو لجنة تحكيم ونشر صورة لهما معًا من كواليس البرنامج عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: "تخيلوا القمر الصغنتوته دي هي القمر الكبيرة دي كانت إحدى أبطال فريقي في برنامج فويس كيدز والنهاردة بتبدأ مشوارها مع منتج عظيم له فضل عليا وعلى أجيال كتير، حبيبي وأخويا الكبير الأستاذ نصر محروس بالتوفيق يا وفاء يا حبيبتي بالتوفيق فري ميوزك".

ويواصل تامر حسني طرح عدد من أغاني ألبومه "هرمون السعادة" على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعلى حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وكان آخرها كليب "معلش" والذي تعاون خلاله مع مطرب الراب زاب ثروت وتحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة تخطت الـ 11 مليون خلال أيام فقط من طرحها.

يذكر أن تامر حسني سيحيي حفلًا غنائيًا في بلدة بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان من 1- 4 مارس المقبل.