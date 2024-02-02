شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء جلال فتاة فقيرة تتعرض لأزمات صعبة فى فيلم "الفستان الأبيض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة أسماء جلال دور فتاة فقيرة تتعرض لأزمات شديدة تؤثر على حياتها، خاصة قبل حفل زواجها فى فيلم "الفستان الأبيض"، حيث انتهت أسماء من تصوير الفليم منذ فترة ويشاركها البطولة كل من ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وتأليف وإخراج جيلان عوف.

وتدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" فى إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر، فيلم "الفستان الأبيض" كان يحمل اسم "رحلة البحث عن الفستان الأبيض" قبل تغييره.

وتعيش أسماء جلال حالة كبيرة من النشاط السينمائى في الوقت الحالي، حيث تواصل تصوير فيلم "آل شلبى" مع المخرجة أيتن أمين وبطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام وتدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أخوات تجتمعن في مناسبة عائلية معينة معينة وحدث العديد من المفارقات.

وانتهت أسماء جلال من تصوير فيلم "وش في وش" الذى تشارك في بطولته إلى جانب محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أنوشكا، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، وإخراج وليد الحلفاوي، ويجمع الفيلم بين أسماء جلال ومحمد ممدوح وأمينة خليل بعدما تعاون الثلاثى فى مسلسل "خلى بالك من زيزى" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 الماضى.

وتنتظر أسماء جلال عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" خلال الفترة المقبلة، وهو سيناريو والحوار محمد صادق كاتب الرواية، ويضم الفيلم عدد كبير من الفنانين على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مى عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وتدور أحداث الفيلم خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.