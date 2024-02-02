طارق الشيخ يطرح أغنيته الجديدة "آسف يا نفسي"

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم طارق الشيخ أحدث أغانيه التي تحمل اسم "آسف يا نفسي" من ألحانه وكلمات فضل الراوى وتوزيع محمد جابر.

وتقول كلمات الأغنية: "ياما ناس بتضحك على نفسها، عشان تجيب الراحة لنفسها كل واحد فينا نفسه مرة واحدة يلاقي نفسه، ويقولها وحشتيني، يا اللي كنتي غايبة عني والسبب كان ضعف مني وأه يا نفسي سامحيني أنا اللي بإيدي رخصتك، وع السلم ورقصتك لحد بجد ماخسرتك، أنا آسف يا نفسي، ف وسط الناس وذليتك ودوست عليكي وطيتك وجيت على جنب ورميتك، من حزني ومن يأسي يا نفسي ياللي منعاني، وعزة نفسي جوايا يانفسي ياللي راسمالي وشاربه المر ده معايا أنا شوفت الناس حوليا بتعلي، وأنا واقف مكاني روحت عملت أنا زي ماعملوا، وبقيت واحد أناني أنا خدت الدنيا دي شطارة كنت مفكرها، دي شطارة أتاري مكسبها ده خسارة، ومغفلاني مبفكرشي حتى ف نفسي ولا باخد وادي مع نفسي، زي ما اكون بيني وبين نفسي أنا حد تاني يا نفسي".

وطرح مؤخرا النجم طارق الشيخ أغنية جديدة تحمل اسم "لما النفس تهون على النفس" تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، تتحدث عن ما يحدث في فلسطين وحربهم مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مؤخرًا النجم طارق الشيخ في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يحضر عددًا من الأغانى خلال هذه الفترة، حيث يطرحها أغنية أغنية على طريقة السينجل، وذلك بعد نجاح أغنية "الحساب برجولة" الذى طرحها مؤخرا وحققت نسب مشاهدة عالية.

وأضاف أنه يحرص على تقديم أغانى تلمس الشارع المصرى وتكون قريبة من الناس وتعبر عن كل شخص في الحياة. يذكر أن أغنية "الحساب برجولة" من كلمات أبو مالك وألحان ليل المحمدى وتوزيع بلوك المزيكاتى.