شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. نيللى كريم ابنة بواب وقارئة فنجان فى "فراولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواجد النجمة نيللى كريم فى دراما رمضان المقبل 2024، بمسلسل "فراولة" المكون من 15 حلقة، والذى بدأت تصويره الأسبوع الماضى بعد أشهر من التحضيرات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة، وذلك حسب الجدول الزمنى الذى وضعه القائمون على العمل.

وتخوض نيللى كريم فى "فراولة" تجربة جديدة فى الكوميديا إذ تظهر بدور فتاة تدعى "فراولة" ابنة حارس عقار ومحترفة فى قرائة الفنجان، وتواجه العديد من التحديات والمواقف الكوميدية إلى أن تتحول مسيرة حياتها وتصبح سيدة مجتمع، ويأتى تقديم نيللى الكوميديا بعد نجاحها فى مسلسل "بـ 100 وش" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2020.

مسلسل "فراولة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف، كما من المقرر أن ينضم عدد من الفنانين المرشحين خلال الايام المقبلة.

وقدمت نيللى كريم في رمضان الماضى مسلسل "عملة نادرة" وشارك في بطولته جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبو رية، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، فريدة سيف النصر، محمد لطفى، على الطيب، أحمد فهيم، رمزى العدل، نهى صالح، ريم رؤوف، نهى صالح، تامر ضيائى، إيمى إسلام، أحمد الشافعى، أحمد البدرى، وئام مجدى، أشرف السلكاوى وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.