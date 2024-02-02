نوال الزغبي تتصدر الترند لليوم الثاني على التوالي ونجاح كبير لـ"بحكي عنك"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الترند في أحد مواقع التواصل الاجتماعي لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد طرحها لأغنيتها الجديدة "بحكي عنك".



وعادت نوال إلى اللون الرومانسي الذي أحبه الجمهور بصوتها في هذه الأغنية باللهجة المصرية وقد بدت في الصور التي نشرتها من كواليس الكليب أصغر سناً ومتألقة حتى أن بعض المتابعين تساءل أهي نوال أم لابنتها؟

الأغنية من كلمات عمرو المصري، لحن عمرو الشاذلي، توزيع موسيقي عمرو المصري وعمرو الشاذلي، ميكس وماسترنغ عمرو الخضري، وقد حققت ما يقارب ال400 ألف مشاهدة للأغنية التي طرحت على طريقة الفيديو ليريكس على يوتيوب بعد يوم من إطلاقها.

وويقول مطلع "بحكي عنك"

"لو شوفت ازاي انا بحكي عنك للغريب

كنت هتتمنى تكون غريب علشان تسمعني

كنت هترجعلي وماتسيبليش ايام توجعني

كنت ولا عمرك هتقدر يوم تغيب

بحكي عنك لليالي والشوارع والنجوم

بحكي عنك للي بيعدي في حياتي كل يوم