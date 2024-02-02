عبد الرحمن المطيري يوزع سيارات كهدايا

ميرنا وليد - بيروت - وزع مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي عبد الرحمن المطيري مقطعاً مُصوّراً يظهر خلاله وهو يقوم بتوزيع مجموعة من الهدايا والتي كانت عبارة عن عدد من السيارات الفارهة على عدد من الأشخاص.



وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يبين كيف قام المطيري وهو يوزع 8 سيارات مرسيدس وجي كلاس من أحدث طراو على 8 أشخاص كهدايا من دخون الإماراتية وبدون شروط ، وقام المطيري باستعراض شكل السيارات الهدايا التي تم توزيعها من الداخل والخارج. كاشفاً عن أن سعر السيارة الواحدة يصل إلى نحو مليون ونصف.

سابقاً، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمطيري أثناء زيارته لأحد مراكز رعاية المكفوفين، وظهر وهو يتحدث مع فتاة كفيفة أدهشته بقدرتها على رسم لوحة له باللونين الأبيض والأسود تطابق ملامحه تماماً، حيث إنها لا تتمكن من رؤية الألوان. عرض المطيري مبلغاً قدره عشرون ألف ريال سعودي لشراء اللوحة مؤكداً أن مجهود الفتاة وبراعتها وموهبتها كلها أمور باعثة على التقدير الكبير.