ميرنا وليد - بيروت - وزع مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي عبد الرحمن المطيري مقطعاً مُصوّراً يظهر خلاله وهو يقوم بتوزيع مجموعة من الهدايا والتي كانت عبارة عن عدد من السيارات الفارهة على عدد من الأشخاص.
وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يبين كيف قام المطيري وهو يوزع 8 سيارات مرسيدس وجي كلاس من أحدث طراو على 8 أشخاص كهدايا من دخون الإماراتية وبدون شروط ، وقام المطيري باستعراض شكل السيارات الهدايا التي تم توزيعها من الداخل والخارج. كاشفاً عن أن سعر السيارة الواحدة يصل إلى نحو مليون ونصف.
سابقاً، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمطيري أثناء زيارته لأحد مراكز رعاية المكفوفين، وظهر وهو يتحدث مع فتاة كفيفة أدهشته بقدرتها على رسم لوحة له باللونين الأبيض والأسود تطابق ملامحه تماماً، حيث إنها لا تتمكن من رؤية الألوان. عرض المطيري مبلغاً قدره عشرون ألف ريال سعودي لشراء اللوحة مؤكداً أن مجهود الفتاة وبراعتها وموهبتها كلها أمور باعثة على التقدير الكبير.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الرحمن المطيري يوزع سيارات كهدايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.