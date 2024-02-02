طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه "آسف يا نفسي"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري طارق الشيخ أحدث أعماله الفنية بعنوان "آسف يا نفسي" وهي من ألحانه وكلمات فضل الراوى وتوزيع محمد جابر.

وتقول كلمات الأغنية: "ياما ناس بتضحك على نفسها، عشان تجيب الراحة لنفسها كل واحد فينا نفسه مرة واحدة يلاقي نفسه، ويقولها وحشتيني، يا اللي كنتي غايبة عني والسبب كان ضعف مني وأه يا نفسي سامحيني أنا اللي بإيدي رخصتك، وع السلم ورقصتك لحد بجد ماخسرتك، أنا آسف يا نفسي، ف وسط الناس وذليتك ودوست عليكي وطيتك وجيت على جنب ورميتك، من حزني ومن يأسي يا نفسي ياللي منعاني، وعزة نفسي جوايا يانفسي ياللي راسمالي وشاربه المر ده معايا أنا شوفت الناس حوليا بتعلي، وأنا واقف مكاني روحت عملت أنا زي ماعملوا، وبقيت واحد أناني أنا خدت الدنيا دي شطارة كنت مفكرها، دي شطارة أتاري مكسبها ده خسارة، ومغفلاني مبفكرشي حتى ف نفسي ولا باخد وادي مع نفسي، زي ما اكون بيني وبين نفسي أنا حد تاني يا نفسي".

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