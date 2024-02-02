جيهان الشماشرجي تنضم لعملين جديدين لرمضان 2024

ميرنا وليد - بيروت - تشارك الممثلة المصرية جيهان الشماشرجي في مسلسلين جديدين، "ألف ليلة وليلة" بطولة ياسر جلال، والمكون من 15 حلقة إذ تقدم أحد الأدوار الرئيسية فى العمل، ومسلسل هو "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز والذي تظهر كضيفة شرف خلال أحداثه.



مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد بدير، هنادى مهني، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، وليد فواز، محمود البزاوي، مجدي بدر وعدد آخر من الممثلين والعمل تأليف أنور عبد المغيب وإخراج إسلام خيري.

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الممثلين والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي .