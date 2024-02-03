أحدث ظهور للنجمة شريهان في زيارة للمتحف المصري الكبير: "أمسية لا تنسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت النجمة شريهان على زيارة المتحف المصري الكبير ونشرت عدد من الصور عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت "شريهان" وهي تتجول بالمتحف والتقطت العديد من الصور التذكارية خلال تواجدها هناك وسط عدد من اللوحات وعلقت قائلة: "أمسية لا تنسى بالأمس بالمتحف المصري الكبير مع عزيزتي مي التي اصطحبتني لمشاهدة المعرض الفني الذي يستضيفه المتحف هذا الأسبوع، وغادرت المتحف مع انطباعات لا تنسى عن الفنانين الموهوبين حقًا، بالإضافة إلى الفريق المذهل الذي يقف وراء هذا المشروع الاستثنائي الموجود في المتحف المصري الكبير، أتمنى لهم كل التوفيق".

وأشادت النجمة شريهان مؤخرًا بمسرحية "تشارلي" بطولة الفنان محمد فهيم، ونشر "فهيم" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" كشف خلاله حضور "شريهان" أحد عروض المسرحية وسط إشادة كبيرة منها بفريق العمل.

وتواصل "شريهان" دعم القضية والشعب الفلسطيني بنشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تندد خلالها مواصلة الكيان الصهيوني انتهاكاته الصارخة ضد الشعب الفلسطيني ضاربًا بعرض الحائط كل المواثيق الدولية، وهاجمت مؤخرًا الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب مشاركته فى مجازر الكيان الصهيوني بدعم كامل من الإدارة الأمريكية.

يذكر أن آخر أعمال النجمة شريهان كانت بالعرض المسرحي "كوكو شانيل" عام 2021 وشاركها البطولة كلاً من هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمر مرسي، تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.