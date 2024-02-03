بالصور- زواج المخرج عمر عبد العزيز بحضور نجوم الفن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن زواج المخرج الكبير عمر عبد العزيز وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت "بوسي" صور من حفل الزفاف الذي اقتصر على وجود عدد من نجوم الفن المقربين من المخرج الكبير عمر عبدالعزيز وهم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان رمزي العدل، الفنانة ميرفت أمين، خالد عبد الجليل، الفنانة إلهام شاهين، الفنان عماد رشاد وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية بمناسبة دخوله عش الزوجية.

وأعلن الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز عن بيان رسمي بشهر نوفمبر من العام الماضي تضمن رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل الصور من قبل أعضائه وعدم التعامل مع المؤسسات والهيئات التي تقوم بدورها بتنظيم المهرجانات الفنية والتطبيع مع الكيان المحتل، وصرح المخرج عمر عبد العزيز، رئيس الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية خلال الوقفة التضامنية أن أي تعاون سيتم من قبل أي فنان مع الكيان الصهيوني سيتم فصله من النقابة التابع لها.

يذكر أن آخر أعمال المخرج عمر عبد العزيز كانت بمسلسل "أهل الهوي" عام 2013.