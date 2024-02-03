عمرو سعد يفاجئ شقيقه أحمد في حفله بدبي ويهدي له "بحبك يا صاحبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فاجئ الفنان عمرو سعد شقيقه الفنان أحمد سعد خلال إحيائه حفلًا غنائيًا في القرية العالمية بدبي وسط حضور جماهيري ضخم.

وصعد "عمرو" على مسرح الحفل وفاجئ شقيقه "أحمد" وتشاركا الغناء سويًا، وهذه ليست المرة الأولى التي يفاجئ بها الفنان عمرو سعد شقيقه الفنان أحمد سعد بحفلاته الغنائية وذلك بعدما شاركه الغناء في حفله بموسم جدة وقدما أغنية "عملنا حملة" والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

وقام الفنان أحمد سعد بإهداء أغنيته الشهيرة "بحبك يا صاحبي" لشقيقه الفنان عمرو سعد وسط تفاعل المتواجدين بالحفل، وقدم عدد من أغانيه الشهيرة منها "وسع وسع، سيرينا يا دنيا، عليكي عيون، اختياراتي، ايه اليوم الحلو ده".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو من كواليس حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة العام الماضي والذي شهد حضور الفنان أحمد سعد وظهر خلاله مع عدد من النجوم العالميين منهم أدريان برودي والممثلة الأمريكية هالي بيري وقاموا سويًا بغناء أغنيته "وسع وسع".

يذكر أن أحمد سعد طرح مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان "بعتذرلك" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وتخطت نسب مشاهدته المليون مشاهدة خلال أيام.