محمد رمضان داخل "حمام سباحة" ومي عمر بـ"الفرو".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، صورة له داخل "حمام سباحة"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وذلك بأحدث ظهور له على السوشيال ميديا.

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر إنستجرام، صورة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة شتوية من "الفرو".

أيتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامر، صورة "سيلفي" لها، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

إياد نصار

الفنان إياد نصار، نشر صورة له، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه بموقع "إنستجرام"، وذلك من أحدث ظهور له.

نادين الراسي

نشرت الفنانة نادين الراسي، صورة لها، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها بملابس شتوية.

منة فضالي

الفنانة منة فضالي، نشرت صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها مرتدية "نظارة شمسية".

أسما شريف منير

نشرت أسما ابنة الفنان شريف منير، صورة لها عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها بموقع "إنستجرام".

نوال الزغبي

المطربة نوال الزغبي، نشرت صورة لها من أحدث كليباتها الغنائية عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها بفستان أسود لامع.

ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك من أحدث ظهور لها.

هاني سلامة

الفنان هاني سلامة، نشر صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" وذلك من أحدث جلسة تصوير خضع لها.