شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة منار زين تقدم ورشة فى المسرح المعاصر بمهرجان دبا الحصن بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المخرجة منار زين ورشة فى الإخراج بالمسرح المعاصر خلال فعاليات مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائى فى دورته السابعة بدولة الإمارات، والذى يقام تحت رعاية إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة برئاسة الفنان أحمد بو رحيمة، ويقام فى الفترة من 16 فبراير حتى 20 فبراير بمركز دبا الحصن الثقافى.

مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائى يعنى بالعروض المسرحية التى تبنى جمالياتها ودلالاتها على مواجهة درامية بين شخصيتين فوق خشبة المسرح، ويستضيف المهرجان في دورته خمسة عروض عربية.

ويعد آخر عروض المخرجة منار زين عرض "تغريبة بنت الزناتى"، والذى حصل فى الدورة الأخيرة من المهرجان القومى للمسرح، على جائزة أفضل عرض مسرحى، كما حصل مؤلفه بكرى عبد الحميد على أفضل مؤلف، وحصلت المخرجة منار زين على أفضل مخرج صاعد، وحصلت فاطمة عادل على أفضل ممثلة عن نفس العرض.

العرض من تأليف بكرى عبد الحميد، وهو نص مستوحى من السيرة الهلالية وسيقدم بشكل معاصر، وتدور أحداث العرض حول أبطال السيرة الهلالية "أبو زيد الهلالى، وسعده بنت الزناتى، الزناتى خليفة، ودياب ابن غانم" حيث يجسد الصراع بين شخصية دياب وسعدة التى سلمت مفاتيح تونس للهلايله ويقوم دياب بمطاردتها فتستنجد هى بأبطال السيرة الهلالية، لتبدأ أحداث العرض تتحول لحالة درامية مختلفة لنرى أحداث فلاش باك من السيرة الهلالية وكأنها بانوراما.