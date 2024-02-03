ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات الكاميرات، صوراً للممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، وهو يسير في الشوارع مرتدياً قميصاً متسخاً وسروالاً بالياً.

واعتقد البعض أن ليوناردو يمر بأوقات مالية عصيبة، إلا أنه في الواقع يصور فيلم "BC Project"، من إخراج بول توماس أندرسون.

وظهر ليوناردو في الصور وهو يرتدي زياً ومكياجاً كاملين في أحد مشاهد الفيلم، وبدى كأنه مشرد في الشوارع، وسيارات الشرطة تطارده على ما يبدو.

وشوهد ليوناردو في موقع التصوير في بلدة يوريكا بشمال كاليفورنيا، مع أندرسون، الذي كتب السيناريو أيضاً.

وذكر موقع "Deadline" أن الفيلم من بطولة شون بن وريجينا، وتقدر ميزانيته بحوالي 100 مليون دولار، إلا أن قصة الفيلم وحبكته لا تزال طي الكتمان.



كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: ليوناردو دي كابريو يتجول بالشوارع كالمشردين.. ما القصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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