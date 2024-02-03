شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الساقية للعرائس يقدم حفل عيد الحب 15 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الساقية للعرائس حفلاً غنائياً احتفالا بعيد الحب، يقدم خلاله أبرز أعمال نجوم زمن الفن الجميل مثل "الموسيقار محمد عبد الوهاب، وكوكب الشرق أم كلثوم، والفنانة شادية، والموسيقار فريد الأطرش، والعندليب عبد الحليم حافظ"، يوم الخميس الموافق 15 فبراير فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

يأتى ذلك فى إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذى يجذب الكبار قبل الصغار.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس.