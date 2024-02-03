مذكرات ميغان ماركل تسيء لـ كايت ميدلتون

ميرنا وليد - بيروت - حذر مقربون من دوق ساكس الأمير هاري، بان كتاب المذكرات الذي ستصدره زوجته ميغان ماركل، سيسيء بشكل كبير إلى زوجة أخيه أميرة ويلز كايت ميدلتون.



وقالت صحيفة "نيويورك بوست" نقلاً عن الموظف الملكي السابق بول بوريل، أن الأخير اعتبر بأن الكتاب سيتضمن "متفجرات" قد تعيد إشعال النيران بين الأمير وزوجته من جهة والعائلة البريطانية الحاكمة من جهة أخرى.

وبحسب بوريل، الذي عمل لدى الأميرة ديانا لأكثر من 10 سنوات حتى وفاتها المفاجئة عام 1997، فإن ماركل حسمت أمرها برواية ما عاشته منذ دخولها تحت المظلة الملكة، وحتى ما بعد الخروج منها بشكل عاصف.

وزعم بوريل أن أسلوب الكتاب الجديد مشابهاً، أو أكثر قسوة من كتاب المذكرات "الاحتياطي"، الذي حطّم فيه زوجها الأمير هاري، الأصول والقواعد البروتوكولية الملكية، وأصدره في كانون الثاني/يناير 2023.

ولفت إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر صدور كتاب ميغان، الذي لا يزال العمل عليه في طي الكتمان، إذ أن ميغان ستكتب حتماً جانباً مظلماً من القصة، لم يسرده كتاب زوجها، وستروي الأحداث بأسلوب المرأة التي عانت من الظلم، بحسب وجهة نظرها.

وطلب بوريل من العائلة المالكة الاستعداد لكل تبعات المذكرات "المتفجرة"، كما حذر الأمير هاري من خطوة زوجته المقبلة، معتبراً أنه لا ينبغي فضح الأمور العائلية واستثمارها من أجل المال.

ونقل بوريل عن مقربين من كايت، أن الأخيرة لا تتطلع إلى مسامحة دوق ودوقة ساسكس بعد ما وصفته بـ "خيانتهما العلنية"، إلا أنها تسعى إلى الانتقام منهما بعد الكتاب المقبل، ولو كانا على بُعد آلاف الأميال.