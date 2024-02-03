رقص نانسي عجرم في حفلها الأخير يضج.. وهكذا تفاعل معها أحد المعجبين

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نانس عجرم من حفلها الأخير في الرياض في المملكة العربية السعودية، ظهرت فيه على المسرح وهي ترقص بأنوثة تامة، وقد ظهر أحد المعجبين وقد تحمس بشكل واضح لغناء نانسي حتى قام وبدأ يرقص معها.



وكانت نانسي عجرم قد طرحت أغنيتها الجديدة "عام جديد" باللغة العربية الفصحى.

وأطلقت نانسي الأغنية الجديدة للمرّة الأولى خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج "المعلقة 45" على قناة "الثقافية" السعودية.

والأغنية هي عبارة عن قصيدة من كلمات الشاعر سلطان الضيط، وألحان هشام بولس وتوزيع باسم رزق.

ونشرت نانسي صورة لها عبر حسابها الرسمي، وأرفقتها بتعليق عبرت فيه عن سعادتها الكبيرة بالأغنية الجديدة.

وكتبت نانسي في تعليقها: "صباح الخير! راجعة هلق من الرياض بعد مشاركتي ببرنامج معلّقة ٤٥ وعم بقرا كل تعليقاتكن.. عامٌ جديدٌ أغنية حبيتها كتييير!.. كلمات الشاعر سلطان الضيط، ألحان د. هشام بولس، وتوزيع موسيقي باسم رزق.. رح تسمعوها عقناتي بيوتيوب".