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ميرنا وليد - بيروت - دخل المخرج المصري عمر عبد العزيز، القفص الذهبي بعدما تزوج ليلة أمس من أماني صفوت في حفل صغير بحضور عدد من من الأصدقائه من الوسط الفني.
ونشرت الإعلامية بوسي شلبي صوراً من حفل الزفاف وظهر من بين المدعوين كل من كريم عبدالعزيز، إلهام شاهين، ميرفت أمين، وغيرهم..
وكتبت بوسي شلبي على الصور التي نشرتها من المناسبة السعيدة : "مبروك زواج المخرج الكبير عمر عبدالعزيز وأماني صفوت".
وتساءل البعض عن هوية العروس في الصور خصوصاً انها اختارت ان تظهر ببدلة بيضاء وليس بفستان.
كانت هذه تفاصيل خبر زواج المخرج عمر عبد العزيز والعروس تختار البدلة بدلاً من الفستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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