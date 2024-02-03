زواج المخرج عمر عبد العزيز والعروس تختار البدلة بدلاً من الفستان

ميرنا وليد - بيروت - دخل المخرج المصري عمر عبد العزيز، القفص الذهبي بعدما تزوج ليلة أمس من أماني صفوت في حفل صغير بحضور عدد من من الأصدقائه من الوسط الفني.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي صوراً من حفل الزفاف وظهر من بين المدعوين كل من كريم عبدالعزيز، إلهام شاهين، ميرفت أمين، وغيرهم..

وكتبت بوسي شلبي على الصور التي نشرتها من المناسبة السعيدة : "مبروك زواج المخرج الكبير عمر عبدالعزيز وأماني صفوت".

وتساءل البعض عن هوية العروس في الصور خصوصاً انها اختارت ان تظهر ببدلة بيضاء وليس بفستان.