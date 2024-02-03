ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على الإنترنت، مقطع فيديو للفنانة الكويتية شمس، أثار جدلاً واسعاً.

وظهرت شمس خلال الفيديو، وهي تتحدث عن معرفتها بموعد موت الأشخاص.

وقالت: "أعرف الشخص متى يموت وبالتاريخ".

يذكر أن شمس كانت قد شاركت متابعيها، نبوءتها حول عام 2024، وقالت إنها تتوقع أنه بدءاً من هذا العام سينقسم العالم عبيداً وأسياداً، اعتماداً على ثنائيات الخير والشر والذكر والأنثى والأسود والأبيض.

وأوضحت شمس في تصريحاتها، أن الوقت الحالي يتكرر فقط كل 2000 سنة، وأن هذا العصر يسمى بعصر الدلو، وأن التطور العلمي والتكنولوجي، بدءاً من هذا العام، سيكون مخيفاً وسريعاً.

كانت هذه تفاصيل خبر شمس الكويتية تثير الجدل بادعائها القدرة على معرفة موعد موت الأشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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