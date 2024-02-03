فيديو من لحظة اعتقال دنيا بطمة ونقلها الى السجن

ميرنا وليد - بيروت - وثّقت صحيفة "هسبرس" المغربية لحظة القاء القبض على الفنانة المغربية دنيا بطمة ونقلها بسيارة الشرطة الى سجن الوداية في مراكش من أجل إمضاء عقوبتها في السجن التي ستصل الى فترة عام كامل.



وأظهر الفيديو سيارة بيضاء تقل دنيا ليتم إيداعها في السجن بعد ان تم القاء القبض عليها في منزل شقيقتها بعد رفض محكمة الاستئناف خفض فترة العقوبة التي كانت دنيا ومحاميها قد اعترضا عليها.

دنيا كانت قد ناشد الملك وطالبته بالعفو عنها الا ان ذلك لم يحصل وستقضي فترة عقوبتها في قضية "حمزة مون بيبي".