أحدث ظهور لـ دهب إبنة سلافة معمار.. أصبحت شابة تشبه والدتها!!

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة حديثة لـ دهب، إبنة الممثلة السورية سلافة معمار، ظهرت فيها وقد أصبحت شابة بالغة الجمال، وتشبه والدتها إلى حد كبير.



وعلى هامش تواجدها في مهرجان Joy Awards، أكدت بطلة العمل الممثلة السورية سلافة معهمار أنها شخصيتها "أسيل" لن تخسر في نهاية العمل، من دون الكشف عن تفاصيل أكثر، كما أكدت أن التجربة كانت ممتعة للغاية، وأن مجرد تقديمها لشخصية درامية لمدة 9 أشهر على مدار 90 حلقة هو أمر ليس سهلاً على الإطلاق، كما أنها تعرفت على عالم الفن التركي وهو أمر إستفادت منه كثيراً.