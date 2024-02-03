سيلينا غوميز تشارك صورة من السرير بعد قضائها ليلة حميمة مع حبيبها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة العالمية سيلينا غوميز صورة لها عبر خاصية القصص السريعة على حسابها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها في السرير بعدما اشارت الى انها قضت ليلة مع حبيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو حسب ما جاء في تعليقها على الصورة.



وتم تداول الصورة بشكل كبير اذ اعتبر البعض ان هذه الصورة جريئة وليست من نوع الصور التي تشاركها سيلينا في العادة على صفحتها لكن يبدو انها سعيدة جداً بحياتها الجديدة وعلاقة الحب التي تعيشها مع حبيبها منذ فترة.