تامر حسني يكشف عن خطة ألبومه الجديد.. وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن الفنان المصري تامر حسني قد إقترب من طرح ألومه الجديد "هرمون السعادة" كاملاً في الأسواق.

وكشف تامر تفاصيل خطته المستقبلية حول الألبوم، وقال: "مكملين مع بعض رحلة البوم هرمون السعاده، عايز اقول حاجه اني بجانب الكليبات المبهجه السريعه بحاول بقدر الامكان انزل الاغاني الدراميه ليها كليبات ان كانت تحتمل تصوير قصه كبيره او تصوير فني بيرمز و بيعبر عن حالة الاغنيه خصوصاً لما بتبقى الاغاني ليها قصه خاصه او بتعبر عن موقف يستحسن نشوفه متصور بحاول دايماً اعمل مجهود زياده شويه لانكم تستاهلوا مني كده و اكتر يومين ان شاء الله و هقولكم معاد اصدار اغانيا الجديده خلال الاسبوع الحالي ويا صباح ال positive energy"

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