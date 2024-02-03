علق الناشط الكويتي فيصل الطاحوس العنزي على الشائعات التي ترددت حول عرض أمير خليجي مبلغ 20 مليون ريال للزواج من الفتاة السعودية جوري الشهري.

وفي تغريدة نشرها على حسابه على منصة إكس، قال: “بالطبع، نحن كمهندسين ننظر إلى هذا الموضوع بنظرة علمية، ونلجأ إلى تحقيق توافق الوجه مع النسبة الذهبية = 1.62 ومدى تطابق النسبة الذهبية (التي ترتبط بالجمال والتوازن الميكانيكي)”.

وأضاف: “تقييمي للفتاة بعد إجراء عملية الفلر هو 8.95 من 10، بينما حصل توم كروز، الأيقونة الجمالية في التسعينيات، على تقييم 8.87 بدون عملية فلر وبزاوية إضاءة سليمة”.

وختم قائلاً: “بناءً على ذلك، يبدو أن هناك احتمالية كبيرة لصحة خبر عرض المهر بمبلغ 20 مليون”.

كانت هذه تفاصيل خبر أمير خليجي يعرض مهراً 20 مليون للزواج من السعودية جوري الشهري.. وناشط كويتي يعلق ويقارن بين جمالها وجمال توم كروز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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