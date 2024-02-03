شكرا لقرائتكم خبر عن كارل ويذرز تاريخ حافل فى السينما العالمية قبل رحيله.. اعرف أشهر أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الممثل العالمى كارل ويذرز، المعروف بأدواره في أفلام Rocky، وPredator وHappy Gilmore وThe Mandalorian، عن عمر يناهز 76 عاماً، وأكدت عائلته الخبر في بيان لها، حيث قالوا: "نشعر بحزن عميق لإعلان وفاة كارل ويذرز، الذى توفي بسلام أثناء نومه يوم الخميس 1 فبراير 2024".

وأضافوا فى البيان، "كان كارل إنسانًا استثنائيًا عاش حياة غير عادية، ومن خلال مساهماته في السينما والتلفزيون والفنون والرياضة، ترك بصمة لا تمحى ومعترف بها في جميع أنحاء العالم وعبر الأجيال، لقد كان أخًا وأبًا وجدًا وشريكًا وصديقًا”.

كان ويذرز معروفًا بدوره كشخصية أبولو كريد فى أول أربعة أفلام Rocky، التي صدرت بين عامي 1976 و1985، وفى الأصل، كان كريد هو بطل العالم في الوزن الثقيل الذي أعطى روكي بالبوا (سيلفستر ستالون) المستضعف فرصة فى العالم، ومن ثم أصبح كريد وبالبوا صديقين فيما بعد، قبل أن يقتل كريد في الحلبة على يد المقاتل الروسي إيفان دراجو (دولف لوندجرين) في الفيلم الرابع.



كارل ويذرز

كما قام قدم شخصية العقيد آل ديلون مقابل أرنولد شوارزنيجر في فيلم الحركة Predator عام 1987، وفي الفترة الأخيرة، لعب دور صائد الجوائز Greef Karga في جميع المواسم الثلاثة للعرض العرضي لـ The Mandalorian، والذي تم ترشيحه لجائزة Primetime Emmy لأفضل ممثل ضيف فى مسلسل درامي.

لعب ويذرز دور مدرب الجولف ديريك "تشابز" بيترسون في فيلم Happy Gilmore عام 1996، ولد ويذرز في نيو أورليانز في 14 يناير 1948، وبرع فى الرياضة، ولعب في نهاية المطاف كرة القدم الجامعية في جامعة ولاية سان دييجو ثم أوكلاند رايدرز في اتحاد كرة القدم الأمريكي.