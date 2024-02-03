بعد إصابة الملاكم “تايسون” خلال التدريبات… موسم الرياض يعلن تأجيل نزال “حلبة النار”

أعلن “موسم الرياض” تأجيل نزال “حلبة النار” بين تايسون فيوري وأوليكساندر أوزيك إلى موعد آخر سيُحدد لاحقًا، وستتم إعادة مبالغ تذاكر النزال للجمهور، وذلك إثر تعرّض بطل الوزن الثقيل “تايسون فيوري” لإصابة فوق عينه اليمنى خلال تدريباته في الرياض، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

ومن المتوقع أن يخضع الملاكم لفترة من الراحة حتى يتعافى، مما استدعى تأجيل خوض النزال المقرر مع “أوزيك” في ١٧ فبراير الجاري إلى وقت لاحق.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

وأعرب المتحدث الرسمي باسم الملاكم عن أسفه لتأجيل هذا الحدث التاريخي الذي ينتظره الكثيرون حول العالم، مؤكداً أنه وبمجرد انتهاء الأطباء من تقييم حالة “تايسون” سيتم الإعلان عن الفترة التي يحتاجها للتعافي، والتنسيق لإعادة جدولة هذا النزال في أقرب وقت ممكن.

بدوره قال “تايسون”: “أشعر بالحزن تجاه ما حصل بعد الاستعداد الطويل لهذا النزال الضخم، وسأستعد للموعد الجديد بمجرد شفاء عيني من الإصابة، مقدماً في هذا الصدد اعتذاره لجميع المشجعين على التأجيل، ولفريقه وفريق أوزيك والملاكمين والشركاء، بالإضافة إلى أصدقائه في المملكة العربية السعودية.”