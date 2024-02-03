تولغا ساريتاش يصدم جمهوره بقرار زواجه

أكّد الممثل التركي تولغا ساريتاش(بطل مسلسلات العهد،علي رضا وأبي) انه

ليس مستعجلاً للعودة بمشروع درامي جديد، لافتا انه ينتظر المشروع المناسب ليعود به الى جمهوره خاصة انه يعقد لقاءات من أجل الموسم المقبل.

جاء تصريح تولغا ساريتاش اثناء نزهته مع حبيبته زينب في “نيشانتاشي”، وردًا على سؤال متى سيتزوجان؟ أكّد تولغا انهما سعيدان جدًا وعلاقتهما رائعة. كاشفًا انه بدأ التحضير لحفل زفافه واعدًا الجمهور باخبار جديدة قريبا جدا بما يخصّ زواجه من حبيبته زينب.

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نذكر ان تولغا ساريتاش وحبيبته زينب رصدتهما الكاميرات خلال حضورهما حفل زفاف الينا بوز وأوموت افيرغين قبل اسابيع.

وكان تولغا قد حضر العرض الأول لمسرحية Hücreler قبل ثلاثة أيام.