ميرنا وليد - بيروت - فاز المنتخب الأردني أمس على منتخب طاجيكستان بهدف مقابل لا شيء خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب أحمد بن علي في قطر، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس آسيا وحضر ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله المباراة الى جانب زوجته الأميرة رجوة آل حسين وجلسا في مقدمة المقاعد المخصصة للشخصيات.
ورصدت عدسات الكاميرات ردة فعل الأمير الحسين وفرحته الكبيرة والواضحة بعد تسجيل منتخب بلده لهدف الفوز في الدقيقة 60 من المباراة والذي أهل المنتخب الى مرحلة نصف نهائي من البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر ردة فعل الأمير الحسين بعد تسجيل المنتخب الأردني هدفاً في بطولة كأس آسيا تتصدر الترند - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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