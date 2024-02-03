فن ومشاهير

صورة أنغام وابنة عمتها تحصد تفاعلاً كبيراً بسبب الشبه بينهما

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ميرنا وليد - بيروت - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المصرية أنغام مع إبنة عمتها بشكل كبير وتفاعل الجمهور والمتابعين والمعلقين معها بسبب الشبه الكبير بين القريبتين فظن البعض في البداية أن لأنغام شقيقة توأم بينما في الحقيقة هي ابنة عمتها.


من ناحية ثانية كانت أنغام قد حصلت على الاقامة الذهبية في المملكة العربية وقد تم الاعلان عن هذا الامر خلال الحفل الذي جمعها مع زميلها الفنان المصري تامر عاشور في المملكة تحت اسم "الحوار الغنائي" وعبرت عن فرحتها الكبيرة بهذه الخطوة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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