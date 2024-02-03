صورة أنغام وابنة عمتها تحصد تفاعلاً كبيراً بسبب الشبه بينهما

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ميرنا وليد - بيروت - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المصرية أنغام مع إبنة عمتها بشكل كبير وتفاعل الجمهور والمتابعين والمعلقين معها بسبب الشبه الكبير بين القريبتين فظن البعض في البداية أن لأنغام شقيقة توأم بينما في الحقيقة هي ابنة عمتها.
من ناحية ثانية كانت أنغام قد حصلت على الاقامة الذهبية في المملكة العربية السعودية وقد تم الاعلان عن هذا الامر خلال الحفل الذي جمعها مع زميلها الفنان المصري تامر عاشور في المملكة تحت اسم "الحوار الغنائي" وعبرت عن فرحتها الكبيرة بهذه الخطوة.
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