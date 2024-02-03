ميرنا وليد - بيروت - حضر معجب قطري حفل الفنانة اللبنانية نجوى كرم الذي أحيته أمس على هامش بطولة كأس آسيا في قطر وكشف هذا المعجب انه لم يكن حافظاً لأي اغنية للفنانة اللبنانية الا ان الجو الذي خلقته على المسرح جعله يرقص وكتب : رحت الحفله وانا مب حافظ لها ولا اغنيه وما عرف لها ولا شي لكن انبهرت من تفاعلها مع الجمهور وتفاعل الجمهور القوي معاها وشلون انها شلّت المسرح وشلّت الليله وخلتني اكسر قانون ممنوع الرقص واقوم من مكاني وارقص فعلاً كانت ليله للعمر وللذكرى ومستحيل انسى هاليوم وهالحفله وحرفيا ماندمت على اني رحت وتمنيت لو الحفله طولّت شوي وما حسيت بالملل ولا لحظه وبعد هالحفله تأكدت انه نجوى تستحق لقب " the queen of stage “

كانت هذه تفاصيل خبر شاب قطري يروي تجربته بعدما حضر حفل نجوى كرم في قطر: خلتني اكسر القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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