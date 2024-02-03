ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية شريهان الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها زيارتها للمتحف الكبير في مصر، وواصفة السهرة بأجمل أمسية في حياتها. تضاهي والدتها جمالاً.. تعرفوا إلى جودي إبنة أيمن زيدان ونورمان أسعد

وعلقت شريهان على المنشور قائة: "أمسية لا تنسى أمس في المتحف المصري الكبير مع عزيزتي مي، التي قدمت لي معاينة خاصة للمعرض الفني الذي يستضيفه المتحف هذا الأسبوع. برفقة ابنتي وعزيزتي والموهوبة أيضًا ياسمين زكي، غادرت المتحف مع انطباعات لا تُنسى عن الفنانين الموهوبين حقًا، بالإضافة إلى الفريق المذهل الذي يقف وراء هذا المشروع الاستثنائي، أتمنى لهم كل التوفيق".

كانت هذه تفاصيل خبر شريهان تقضي ليلة لا تنسى من حياتها.. وهذا المكان الذي إختارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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