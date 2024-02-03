شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عبد العزيز أحدث عريس فى الوسط الفنى.. اعرف عمره الحقيقى وأبرز أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المخرج عمر عبد العزيز هو أحدث عريس فى الوسط الفني، حيث احتفل بعقد قرانه على أمانى صفوت، بحضور نجوم الفن وأبرزهم الفنانة إلهام شاهين ولبلبة وكريم عبد العزيز وميرفت أمين والمخرج محمد عبد العزيز وبوسى شلبى. نرصد أهم محطات حياته الفنية والأفلام التى أخرجها والمسلسلات أيضا وكيف كانت بداياته.



عقد قران المخرج عمر عبد العزيز

المخرج عمر عبد العزيز هو رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، وهو مواليد 25 مايو 1953، أخرج الكثير من الأفلام والمسلسلات، وهو شقيق المخرج محمد عبد العزيز وعم الممثل كريم عبد العزيز.

تخرج من المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1976 بتقدير جيد جداً. وبدأ حياته المهنية مساعد مخرج لأخيه المخرج محمد عبد العزيز في أفلام مثل:

"عالم عيال عيال" 1976"و"البعض يذهب للمأذون مرتين" 1978، ثم بعدها أخرج أول أفلامه وهو فيلم "دعوة خاصة جداً" وذلك عام 1982، وفي عام 2002 اتجه إلى الإخراج التليفزيوني بمسلسل "بين شطين وميه" وذلك بعد مسيرة طويلة في الإخراج السينمائي إلا أن ذلك لم يمنع استمراره سينمائياً.

من أهم الأفلام التي أخرجها فيلم" الشقة من حق الزوجة "عام 1985 من بطولة كل من محمود عبد العزيز ومعالي زايد ونعيمة الصغير وفيلم" فرحان ملازم آدم" عام 2005 بطولة كل من فتحي عبد الوهاب وياسمين عبد العزيز ولبلبة وسامي العدل وحسن حسني وغيرها الكثير من الأفلام.

ومن الأفلام الذى أخرجها أيضا

أشتاتا أشتوت إخراج 2004

كلام في الممنوع إخراج 2000

في الصيف الحب جنون إخراج 1995

ليه يا هرم إخراج وتأليف 1993

دسوقى أفندى في المصيف إخراج 1992

ليلة في شهر 7 إخراج 1988

اللعيبة إخراج 1987

البنديرة إخراج 1986

محامى تحت التمرين إخراج 1986

الرجل الذي عطس إخراج 1985

الشقة من حق الزوجة إخراج 1985

المجنونة إخراج 1985

المحظوظ إخراج 1984

يارب ولد إخراج 1984

القفل إخراج 1983

تجيبها كده تجلها كده هي كده إخراج 1983

دعوة خاصة جدا إخراج 1982

للفقيد الرحمة إخراج 1982

بريق عينيك مساعد مخرج 1982

رحلة الشقاء والحب مساعد مخرج 1982

عصابة حمادة وتوتو مساعد مخرج 1982

أنتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط مساعد مخرج 1981

أنتبهوا أيها السادة مساعد مخرج 1980

رجل فقد عقله مساعد مخرج 1980

خلى بالك من جيرانك مساعد مخرج 1979

البعض يذهب إلى المأذون مرتين مساعد مخرج 1978

المحفظة معايا مساعد مخرج 1978

ألف بوسة وبوسة مساعد مخرج 1977

والمسلسلات التي اخرجها المخرج عمر عبد العزيز

أحلام مؤجلة إخراج 2000

حروف النصب إخراج 2000

بين شطين ومية إخراج 2002

تحت الريح إخراج 2003

الشارد إخراج 2005

أحزان مريم إخراج 2006

كلام نسوان إخراج 2009

امرأة في ورطة إخراج 2010

أهل الهوي إخراج 2013