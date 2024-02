شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مارك جوستافسون الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم Pinocchio والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى المخرج العالمى مارك جوستافسون، الذي شارك في إخراج فيلم Pinocchio للمخرج جييرمو ديل تورو، عن عمر يناهز 64 عامًا، وفاز رسام الرسوم المتحركة بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة عن عمله في الفيلم عام 2023، إلى جانب ديل تورو والمنتجين جاري أولجار وأليكس بولكلي.



مارك جوستافسون

تم نشر خبر وفاته بنوبة قلبية لأول مرة في صحيفة The Oregonian، ومن ثم أكده ديل تورو نفسه لاحقًا، حيث نشر نعيا له على وسائل التواصل الاجتماعي.



مارك جوستافسون وجييرمو ديل تورو

وكتب ديل تورو: "لقد أعجبت بمارك جوستافسون، حتى قبل أن أقابله، أحد أعمدة الرسوم المتحركة، وهو فنان حقيقي، رجل حساس وذكي للغاية، أسطورة وصديق ألهم وأعطى الأمل لكل من حوله، سأفتقده”.

وتابع ديل تورو: "لقد ترك وراءه إرث تيتانيك من الرسوم المتحركة الذي يعود إلى أصول Claymation والذي شكل الحياة المهنية والحرفية لعدد لا يحصى من رسامي الرسوم المتحركة، الصلوات تذهب إلى زوجته الحبيبة جينيفر".

وبالإضافة إلى جائزة الأوسكار، حصل Pinocchio أيضًا على جائزة جولدن جلوب، تدور أحداث القصة الكلاسيكية في إيطاليا التي تديرها الفاشية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، حيث فقد جيبيتو ابنه وقام بنحت "الصبي" الفخري من شجرة زرعت بجوار قبره.

وأنهى ديل تورو نعيه قائلا:"أنا سعيد بلقاء مارك الأنسان كما تشرفت بلقاء الفنان، وكما قلت، لقد أعجبت به قبل أن أقابله، لقد أحببت أن أتيحت لي الفرصة لمشاركة الوقت والمساحة معه خلال الفترات المختلفة".

عمل جوستافسون أيضًا كمخرج للرسوم المتحركة في فيلم Fantastic Mr. Fox للمخرج ويس أندرسون لعام 2009، من بطولة جورج كلوني وميريل ستريب.

بدأت مسيرته المهنية في الرسوم المتحركة بتقنية إيقاف الحركة في الثمانينيات،. وساهم في المسرحية الهزلية Eddie Murphy The PJs في أواخر التسعينيات، بالإضافة إلى الفيلم المقتبس عام 1985 عن The Adventures of Mark Twain.