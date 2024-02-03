فن ومشاهير

غرائب النجوم: أنجلينا جولي درست خدمة المآتم وجيما أرترتون في يدها ست أصابع

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ميرنا وليد - بيروت - يختار بعض المشاهير أسماء غير مألوفة لتعّرف عنهم وغالباً لا يعلم المتابعون أسباب إختيارها كما أنهم يخفون أحياناً أحداثاً غريبة على سبيل المثال قرار أنجلينا جولي دراسة إدارة المآتم والسببالصادم لإختيار بينك إسمها وعدد أصابع غيما أرترتون.

بينك

f484c3079e.jpgالإسم الحقيقي للمغنية بينك أليسيا بيث مور بدأت مسيرتها في سن مبكر في جوقة غنائية وراقصة في فرقة هيب هوب. لكن إختيارها لإسم بينك له أسباب صادمة وفي التفاصيل أنها في طفولتها شكك أحد أصدقائها بلون بعض الأماكن الحميمة في جسدها فبادرت الى نزع قسم من سروالها الداخلي بشكل خاطف وصرخ قائلاً: "اللون وردي" وأصبح أصدقاءها ينادونها مستر بينك وإتفقوا على مناداتها مستر بينك الى أن قررت أن يكون إسمها الفني بينك.


f9f8893f83.jpgأنجلينا جولي

بعد وفاة جدها لم تكن أنجلينا جولي راضية عن مراسم الدفن التي أجريت فقررت أن تتابع دروساً لإدارة خدمات مراسم المآتم. والهدف أن تُجنب الآخرين إختبار تجربة قاسية وحزينة كتلك التي مرت بها. وكشفت بعد أن أصبحت ممثلة شهيرة أنها كانت عازمة على متابعة العمل في المجال التي إختارته لو لم تنجح بالتمثيل.

18413cfcf8.jpgكاردي بي

تساءل المتابعون عن سر إختيار المغنية كاردي بي إسمها والحقيقة أنها كانت تمضي معظم وقتها مع شقيقتها هينيسي كارولينا وهينيسي هي ماركة ويسكي فأطلق المقربون منها إسم باكاردي وهو إسم ماركة روم. ولاحقا تحول إسمها الى كاردي بي حين دخلت الى عالم الموسيقى.

44ea4e390f.jpgأوما تورمان

والد الممثلة أوما تورمان كان راهباً بوذياً أنشأ مؤسسة خيرية مخصصة للحفاظ على الثقافة الحية في التيبت.

a032d08a5a.jpgجيما أرترتون

جيما أرترتون ممثلة ومنتجة بريطانية ولدت وفي كل من يديها ست أصابع وتبين أن والدها وجدها كان لديهم نفس الحالة وهي فخورة بحالتها ولا تعتبرها عاهة.


88432a6eb9.jpgريبيل ويلسون

خلال إقامتها في أفريقيا الجنوبية أصيبت ريبيل ويلسون بمرض الملاريا وعانت من الهلوسة وتحت تأثير الحمى إدعت أنها ممثلة فائزة بجائزة الأوسكار وهذا ما دفعها الى خوض مجال التمثيل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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