غرائب النجوم: أنجلينا جولي درست خدمة المآتم وجيما أرترتون في يدها ست أصابع

ميرنا وليد - بيروت - يختار بعض المشاهير أسماء غير مألوفة لتعّرف عنهم وغالباً لا يعلم المتابعون أسباب إختيارها كما أنهم يخفون أحياناً أحداثاً غريبة على سبيل المثال قرار أنجلينا جولي دراسة إدارة المآتم والسببالصادم لإختيار بينك إسمها وعدد أصابع غيما أرترتون.

بينك

الإسم الحقيقي للمغنية بينك أليسيا بيث مور بدأت مسيرتها في سن مبكر في جوقة غنائية وراقصة في فرقة هيب هوب. لكن إختيارها لإسم بينك له أسباب صادمة وفي التفاصيل أنها في طفولتها شكك أحد أصدقائها بلون بعض الأماكن الحميمة في جسدها فبادرت الى نزع قسم من سروالها الداخلي بشكل خاطف وصرخ قائلاً: "اللون وردي" وأصبح أصدقاءها ينادونها مستر بينك وإتفقوا على مناداتها مستر بينك الى أن قررت أن يكون إسمها الفني بينك.



أنجلينا جولي

بعد وفاة جدها لم تكن أنجلينا جولي راضية عن مراسم الدفن التي أجريت فقررت أن تتابع دروساً لإدارة خدمات مراسم المآتم. والهدف أن تُجنب الآخرين إختبار تجربة قاسية وحزينة كتلك التي مرت بها. وكشفت بعد أن أصبحت ممثلة شهيرة أنها كانت عازمة على متابعة العمل في المجال التي إختارته لو لم تنجح بالتمثيل.

كاردي بي

تساءل المتابعون عن سر إختيار المغنية كاردي بي إسمها والحقيقة أنها كانت تمضي معظم وقتها مع شقيقتها هينيسي كارولينا وهينيسي هي ماركة ويسكي فأطلق المقربون منها إسم باكاردي وهو إسم ماركة روم. ولاحقا تحول إسمها الى كاردي بي حين دخلت الى عالم الموسيقى.

أوما تورمان

والد الممثلة أوما تورمان كان راهباً بوذياً أنشأ مؤسسة خيرية مخصصة للحفاظ على الثقافة الحية في التيبت.

جيما أرترتون

جيما أرترتون ممثلة ومنتجة بريطانية ولدت وفي كل من يديها ست أصابع وتبين أن والدها وجدها كان لديهم نفس الحالة وهي فخورة بحالتها ولا تعتبرها عاهة.



ريبيل ويلسون

خلال إقامتها في أفريقيا الجنوبية أصيبت ريبيل ويلسون بمرض الملاريا وعانت من الهلوسة وتحت تأثير الحمى إدعت أنها ممثلة فائزة بجائزة الأوسكار وهذا ما دفعها الى خوض مجال التمثيل.