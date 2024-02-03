جوري بكر تحذر من شاب "كاذب ومخادع": لا أحد يرد عليه

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية جوري بكر، عن محاولة أحد الأشخاص، بالوصول إليها عبر التواصل مع المقربين منها، وحذرت من التعامل مع هذا الشخص الذي وصفته بـ "الكاذب والمخادع".



وفي التفاصيل، قالت جوري في منشور نشرته عبر حسابها الرسمي: " إن الشاب يدّعي أنه قدّم لي أغنـيات خاصـة"، ونشرت محادثة جرت بينه وإحدى المقربات منها، بيّن فيها الشاب أنه يرغب بالتواصل مع جوري ليتلقى الدعم منها.

وكشفت المحادثة أن الشاب زعم انه قام بتسجيل أغنيتين لها ويرغب بالتواصل معها من أجل أن تدعمه وتشاركهما عبر منصات التواصل الإجتماعي.

ووصفت جوري هذا الشاب بأنه "كاذب ومخادع"، وحذّرت من التعامل معه، وقالت: "لا أحد يرد عليه. أنا متأكدة أنه ليس طبيعياً وليس حقيقياً. لا أحد يرد عليه اعملوا له بلوك.. مُحاصرني من كل حتة".

