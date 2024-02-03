كورتني كارداشيان وترافيس باركر يرغبان بطفل آخر عن طريق الأم البديلة

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت تقارير صحافية فنية أن نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان وزوجها المغني العالمي ترافيس باركر يفكران بتوسيع عائلتهما قريباً، من خلال إنجاب ولد آخر عن طريق الأم البديلة.

وكشف مصدر مطلع أن حمَل كورتني في مولودها الأول، روكي، كان صعباً، وبالرغم من ذلك، يريد الثنائي إنجاب المزيد من الأطفال معاً.

وأضاف المصدر أن العام المقبل هو الوقت الأمثل لذلك بنظرهما.

وقال المصدر: "لقد تحدثنا عن محاولة إنجاب طفل آخر، لكن هذه المرة غالباً ما سيلجآن إلى الأم البديلة بسبب صعوبة حملها الأخير".

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