ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة نوال الكويتية حفلاً غنائياً ليلة أمس الجمعة، وهي ثاني حفلات ليالي فبراير في الكويت، بصحبة الفنان مطرف المطرف. إبن كاظم الساهر نسخة طبق الأصل عنه.. والجمهور يعلق: "الجينات الحلوة"- بالصورة

وقد خطفت نوال الكويتية الأنظار بأدئها وسحرت القلوب بجمالها، مقدمة أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، منها خذاني الشوق، المسباح، مثل النسيم، يوه يا يوه، نجوم الليل وغيرها، وسط تفاعل وتصفيق حار من الجمهور.

وقد هنأت نوال الكويتية زميلها الفنانة السعودي رابح صقر على الحفل الساهر الرائع الذي قدمه ليلة أمس ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي جرى خلاله تكريم الفنان السعودي من قبل "الهيئة العامة للترفيه"، واحتفت به على خشبة المسرح، وسط التصفيق، بعطائه الكبير. وحيّا رئيسها تركي آل الشيخ، رابح صقر، ومسيرته الفنية الطويلة؛ هو الذي لم يتوقّف خلالها عن إدهاش الجمهور بأسلوبه الفريد في الغناء واختيار الألحان والإيقاع.

وكتبت نوال موجهة كلامها إلى صقر وذلك في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي :"كانت ليلة استثنائية لفنان استثنائي ألف مبروك، يا اخوي وحبيبي على نجاح الحفل تستحق الاحتفاء والتكريم دائمًا".

كانت هذه تفاصيل خبر حضور متألق لـ نوال الكويتية في ليالي فبراير.. وتفاعل هائل من قبل الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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