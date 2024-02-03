كوكب الشرق "أم كلثوم" تاريخ فني عظيم.. وجنازة بالملايين لتوديعها

ياسر رشاد - القاهرة - فى مثل هذا اليوم رحلت عن عالمنا كوكب الشرق “أم كلثوم” أشهر مطربة فى العالم العربي عن عمر ناهز الـ76، بعد صراع مع المرض، تاركة تاريخ فنى عظيم نتذكرها به حتى الآن.

طفولة أم كلثوم:

اسمها الحقيقى “فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي" ولدت عام 1908، في قرية طماي الزهايرة محافظة الدقهلية، بدأت مسيرتها الفنية مبكرًا، بغناء الأناشيد الدينية فى الموالد والافراح.

في عام 1922 إنتقلت “أم كلثوم” مع عائلتها إلى القاهرة، وكونت أول تخت موسيقي لها وتعرفت على الشاعر أحمد رامي و محمد القصبجي، وأعجابا بصوتها المميز وأصدرت معهم أول أغنية لها إن كنت أسامح وأنسى الآسية.

وأنطلقت مسيرة “أم كلثوم” وذاع صيتها حيث قدمت الكثيرمن الأغانى منهم:"سيرة الحب،الأطلال، إنت عمري، أغدا ألقاك ،حيرت قلبي معاك ،هذه ليلتي ،حب إيه، فات المعياد"والعديد من الأغنيات الوطنية، بالتعاون مع أكبر ملحنين وشعراء الوطن العربى

كانت “أم كلثوم” أول فنانة تلتحق بالإذاعة المصرية عند إنشائها عام 1934، ، وشاركت في عدة أفلام في الثلاثينيات والأربعينيات منهم :" وداد،فاطمة، دنانير،نشيد الأمل،عايدة ،سلامة" وغيرهم .

حصلت "أم كلثوم" على العديد من الجوائز والأوسمة من عدة دول عربية وأجنبية؛ منها وسام الكمال في مصر من الملك فاروق، وجائزة الدولة التقديرية ، ووسام الأرز اللبناني، ووسام النهضة الأردني، ونيشان الرافدين العراقي، ووسام الاستحقاق السوري.

قدمت “أم كلثوم” ما يزيد عن 300 أغنية، وصنفت ضمن أعظم المطربين بالعالم على مر التاريخ، حيث احتلت المرتبة 61 حسب مجلة «رولينج ستون» الأمريكية في لائحة أفضل 200 مطرب حول العالم.

وفاة أم كلثوم:

أثناء بروفات أغنية أوقاتي بتحلو معاك، عانت “أم كلثوم” من مرض التهاب الكلى، سافرت إلى لندن لتلقي لعلاج، ولكن بدأت صحتها تسوء بسبب عدة مشاكل بكليتيها ،و انقطعت عن تقديم الحفلات.

كانت أغنية" ليلة حب" آخر ما غنّته عام 1972م، و تصدرت أخبار مرض “أم كلثوم” الصحف و الإذاعة، وتعاطف معها الجمهور، حزنًا على مطربتهم المفضلة.

في يوم الأثنين 3 فبراير 1975م، توفيت “أم كلثوم” بسبب قصور القلب، وشيّعت جنازتها من مسجد عمر مكرم ، وكانت جنازة مهيبة ومن أكبر الجنازات في العالم إذ قدر عدد المشيعين بين 2 إلى 4 ملايين شخص.