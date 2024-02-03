شاهد المذيع الكويتي صالح الراشد يثير الجدل ويظهر بملابس نسائية

أثار المذيع الكويتي، صالح الراشد، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بملابس اعتبرها البعض غريبة وتشبه ملابس النساء.

ونشر الراشد عبر حسابه على سناب شات صورًا ظهر فيها يرتدي شورتًا أسود قصيرًا يشبه “التنورة” مع جوارب طويلة وبالطو مفتوح من الأمام.

وتباينت ردود الفعل على إطلالة الراشد، حيث انتقد البعض ملابسه واعتبرها غير لائقة، بينما دافع آخرون عن حقه في التعبير عن نفسه من خلال أسلوبه الخاص.