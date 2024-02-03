محمد حماقي يشعل حفله الغنائي في جدة بأغانيه (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا المطرب محمد حماقي، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا في جدة برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقدم "حماقي"، خلال الحفل عدد كبير من أغانيه ما بين الجديد والقديم، وتفاعل الجمهور معه في غنائها.

وبدأ "حماقي" حفله في جدة بأغنية "نفسي أبقى جنبه" ثم غنى عددا من الأغاني المتنوعة التي عشقها الجمهور له.

وكانت الصفحة الرسمية لشركة "بنش مارك" نشرت قبل الحفل مقطع فيديو من وصول "حماقي" إلى جدة واستقباله من قبل المنظمين، وحرص على التجول بمكان الحفل ومتابعة الاستعدادات والتحضيرات النهائية، كما ظهر بأحد الفيديوهات وهو يستمتع بوقته على شاطئ شيدز في جدة، ويشاركه الحفل دي جي لوش.

يذكر أن، آخر حفلات محمد حماقي كانت بمباراة كأس السوبر المصري الذي أقيم نهاية شهر ديسمبر الماضي في أبو ظبي.