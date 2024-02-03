شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يحيي حفلا غنائيا بكندا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان إيهاب توفيق وفرقتة الموسيقية والمايسترو رفيق عاكف حفلاً غنائيًا بمدينة تورونتو بكندا، ويقدم توفيق في هذا الحفل عددًا من أغانيه التي يعشقها منه جمهوره في أى مكان في العالم منها: الله عليك يا سيدى، تترجى فيا، دانى، علمى، ولا حاجة، ليكى عندى إيه، سحرانى، عدى الليل، على كيفك ميل، يا سلام وغيرها من الأغانى، يعود بعدها توفيق ليطير فى نهاية الشهر الجارى إلى أمريكا ليحيى عددًا من الحفلات هناك".

يذكر أن طرح النجم إيهاب توفيق أحدث أعماله الغنائية بعنوان "أيوة يا غشاش"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وذلك تزامناً مع احتفاله بيوم ميلاده اليوم الأحد 7 ينايريذكر أن أغنية "أيوة يا غشاش"، كان من المفترض أن يطرحها إيهاب توفيق من فترة وتم تأجيلها تضامنًا ودعمًا للشعب الفلسطيني، وأهل غزة فيما يواجهونه من قوات الاحتلال الصهيونى.

أغنية "أيوة يا غشاش"، يعود بها إيهاب توفيق، للطابع الدرامي بعد فترة طويلة، وهى من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى نور.

وتقول كلماتها:

بتبين غير المتداري جواك على طول .. وكمان في عينيك حكايات دايماً عكس ما بتقول

بتبين غير المتداري جواك على طول ..

وخلاص مفيهاش راجعه مابينا وإنت المسؤل

ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوه يا غشاش

أيوه يا غشاش

طول ما إنت بتجرح بزياده وبتقسى كتير

على إيه هتحمل كالعاده وأتعشم خير

طول ما إنت بتجرح بزياده و بتقسى كتير

وتجمد قلبك كالعاده وتبيع بضمير

ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوه يا غشاش

أيوه يا غشاش

ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوه يا غشاش

أيوه يا غشاش

ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوه يا غشاش

أيوه يا غشاش