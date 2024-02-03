الملكة رانيا تتفاعل مع فوز المنتخب الأردني

ميرنا وليد - بيروت - هنأت الملكة الأردنية رانيا العبد الله المنتخب الأردني بعد فوزه على منتخب طاجكستان ضمن نهائيات كأس آسيا المقام في قطر.

وشاركت الملكة رانيا متابعيها عبر حسابها الرسمي، منشور تفاعلت فيه مع الفرحة التي يعيشها جماهير المنتخب الأردني.

وكتبت الملكة رانيا في منشورها: "ألف مبروك للنشامى".

وتفاعل عدد كبير من متابعي الملكة رانيا مع المنشور، وحرصوا على تقديم الدعم والتهنئة إلى اللاعبين والمنتخب وكذلك الجمهور الأردني.

يذكر أن ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حضر المباراة مع زوجته الأميرة رجوة الحسين، وتواجد في المدرجات بمثابة مشاركة الحضور سعادتهم، ورافقتهم الأميرة سلمى والأمير علي بن الحسين.



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