بالصور- سعر مرتفع جداً لحذاء كيم كارداشيان..و أناقتها تخطف الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - تألقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بأخر إطلالتها على الجمهور مخلال صور عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك رائع بغاية الأناقة فكانت ترتدي معطف طويل وواسع من الفرو باللون البيج الفتاح، مع حذاء طويل بكعب عالي باللون البيج ، وتركت شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.

إليكم قصة راقصة مصرية.. رقصت وهي ترتدي المصحف وبَنَت مسجداً بالسر



الحذاء الذي إرتدته كيم من دار أزياء stuart weitzman و يصل سعره إلى 995 دولار.

و في وقت سابق، أعلنت كيم كارداشيان عن تفاقم معاناتها من مرض الصدفية.

وشاركت كيم متابعيها 3 مقاطع فيديو، عبر حسابها الرسمي، تحدثت فيه بالتفصيل عن معاناتها مع هذا المرض، معربة عن إصابتها بالذعر، وآملة في العثور عن علاج سريع لحالتها.

وقالت كيم في الفيديو أنها تعاني حالياً من نوبة "مؤلمة" من المرض الجلدي، الذي يسبب طفحاً مع بقع متقشّرة وحكّة.

وقربت كيم الصورة من بقعة حمراء كبيرة على ساقها، وأعربت عن صدمتها مما يحدث لها لأنها لم تغير بنمط نظامها الغذائي، الذي كان سببا في إصابتها بالعديد من البثور الكبرى بجسمها عام 2022.

