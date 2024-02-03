من كواليس فيلم "أنف و ثلاثة عيون".. سلمى أبو ضيف تحمس الجمهور لأخر أعمالها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، وظهرت فيها من كواليس تصوير أخر أعمالها و هو فيلم "أنف و ثلاثة عيون"، حيث ظهرت بالشخصية التي تجسدها و التي تحمل إسم روبا، و علقت محمسةً الجمهور لهذا العمل بالقول: "روبا دلوقتي ممكن تشوفها في كل السينمات في فيلم أنف و ثلاثة عيون".



و في وقت سابق، أطلت سلمى أبو ضيف على الجمهور بلوك رائع من خلال صورة لها نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت سلمى بلوك شتوي كاجوال مميز إرتدت فيه توب باللون الأسود ذات قبعة مع سروال واسع من الجلد الأسود ومعطف طويل وواسع باللون الأسود، وربطت شعرها إلى الخلف على شكل كعكة مع مكياج هادئ ونظارات شمسية على عينيها.

